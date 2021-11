Kako je na črni petek najbolj pametno in varčno nakupovati?

Nekoč smo črni petek povezovali z enim najtemačnejših dogodkov, ko se je zlomila newyorška borza in začela svetovna gospodarska kriza. Danes ga povezujemo predvsem s popusti, ki jih – vsaj tako misli prenekateri potrošnik – ne smemo zamuditi, tudi če se bodo ponovili že čez dober mesec. Gre namreč za črni petek, ki so ga tudi pri nas trgovci pozdravili z odprtimi rokami. Kako so črni petek sprejeli kupci?