Kako je potekal Messijev prvi dan v Parizu?

Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma in Achraf Hakimi so letos že okrepili francoski PSG, za pravo senzacijo poletnega prestopnega roka pa je nedvomno poskrbel argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi. 34-letni virtuoz, dobitnik šestih zlatih žog, se je moral po 21 letih posloviti od svojega dolgoletnega delodajalca – Barcelone in se je ob izteku pogodbe zdaj tudi uradno preselil v francosko prestolnico, k Paris Saint Germainu.