Slovenci smo bili priča skorajda zgodovinskemu dogodku. Letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let potnike prevažalo po ZDA, Mehiki in Sudanu in še zadnjič pristalo na Brniku, smo lahko spremljali kar na cesti. Da pa se je letalo sploh lahko podalo na pot, so mu morali pred odhodom odžagati krila, da se ne bi kje zataknilo.

