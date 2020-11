Kako so s šestim protikoronskim paketom zadovoljni v gospodarstvu?

Pomoč podjetjem oziroma gospodarstvu nasploh je bila tema Ekonomsko-socialnega sveta, kjer so sindikatom in delodajalcem predstavili že šesti protikoronski paket pomoči za ublažitev posledic koronakrize. Vlada bi milijardo evrov namenila med drugim za nadomestilo kritja fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem in dejavnostim. Kako je s šestim protikoronskim paketom zadovoljno gospodarstvo, smo povprašali generalnega sekretarja Združenja delodajalcev Slovenije Jožeta Smoleta.