Kako je šaljivcema uspelo pretentati glasnega nasprotnika ukrepov in cepljenja?

Zanimanje Otočanov je te dni usmerjeno v največjega in najbolj prepoznavnega britanskega nasprotnika epidemioloških ukrepov in cepljenja proti covidu-19, ki se javno osramotil in osmešil. Gre za Piersa Corbyna, brata nekdanjega laburističnega vodje Jeremyja Corbyna, ki je v zadnjih sedemnajstih mesecih z govori na protestih, letaki in objavami na družbenih omrežjih neutrudno širil teorije zarote o cepivih. Ujel se je v past, ki sta mu jo nastavila Josh Pieters in Archie Manners, znana šaljivca z družbenih omrežij. Prepričala sta ga, da je pred skritimi kamerami sprejel 10.000 funtov oziroma nekaj manj kot 12.000 evrov podkupnine, da ne bi kritiziral cepiva AstraZenece.

