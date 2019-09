Kako je Thomas Cook uničil poroko … Thomasu Cooku

Za potovanje in poroko, ki sta jo načrtovala dve leti, sta potrošila okoli 10.000 funtov (več kot 11.000 evrov). Prav vse – od torte do cvetja, glasbe in okrasitve – sta urejala prek agencije Thomas Cook. A osebja, ki bi zdaj poskrbelo za to, ni več in vse kaže, da njune poroke sploh ne bo in se bosta morala vrniti domov v Hucknall, kraj blizu Notthinghama.

Potem ko je odjeknila informacija, da gre najstarejša turistična agencija na svetu Thomas Cook zaradi več kot dve milijardi evrov dolga v prisilno poravnavo, so britanski mediji predstavili zgodbo še enega Thomasa Cooka . Soimenjaku agencije, ki je propadla, in njegovemu dekletu bo skoraj gotovo v vodo padla poroka.

"Obupana sva. Več kot 30 prijateljev in družinskih članov bi moralo pripotovati sem, letalske karte so kupili, zdaj pa je polovica obtičala doma in ne ve, kaj bo. Moja poročna priča je še vedno v Angliji. Nihče ničesar ne ve," je dodal.

Amelia je pojasnila, da sta se za poroko v tujini odločila, ker je bila to cenovno ugodnejša možnost. "Preden sva prišla sem, so se mi sesedla pljuča in komaj sem se pozdravila. Zdaj pa to, ena stvar za drugo. To je prava nočna mora!" je razočarana.

Družina in prijatelji, pa tudi tisti, ki so za njuno zgodbo izvedeli iz medijev, jima prek družbenih omrežij pošiljajo podporo in pozdrave z lepimi željami, da se vse skupaj srečno konča.