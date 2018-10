Kako je v resnici obogatel Trump?

Časopis New York Timesje objavil izsledke temeljite preiskave financ ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Ta se rad hvali, da mu je oče Fred Trump na začetku navrgel "uborni" milijon dolarjev v obliki posojila, iz katerega je potem sam ustvaril milijarde dolarjev vreden poslovni imperij. New York Times ugotavlja, da je bil ta milijon, preračunan v današnje razmere, vreden 413 milijonov dolarjev oziroma 356 milijonov evrov, iz česar bi v desetletjih nastale milijarde, tudi če bi jih dal na vezano vlogo.

Večina denarja je prišla preko davčnih shem

Večina očetovega denarja je prišla preko davčnih shem in prevar v 90. letih prejšnjega stoletja. Časopis stoji za svojo zgodbo kljub ogorčenju Trumpovih odvetnikov, ki so jo označili za popolnoma netočno, in so, sicer nekam medlo, zagrozili s tožbo zaradi obrekovanja. Medlo zato, ker ni niti najmanjše možnosti, da bo Trump na sodišču govoril o svojem plačevanju davkov. Radodarnosti Freda Trumpa je bil v največji meri deležen Donald, vendar pa je skupaj z bratoma in sestrama po ugotovitvah časopisa dobil milijardo dolarjev. Na to milijardo bi morali vsi skupaj plačati okrog 550 milijonov dolarjev oziroma 475 milijonov evrov davkov, vendar pa so s pomočjo raznih davčnih shem na koncu plačali le pet odstotkov te vsote.

Oče Trumpa zasipal z denarjem, odkar je bil dojenček

Trump članka med nastajanjem ni želel komentirati, odvetnik Charles Harder pa je pisno sporočil, da predsednik z davki ni imel nikoli nič, ampak je zadeve prepustil sorodnikom in davčnim strokovnjakom. Pravni strokovnjaki v ZDA menijo, da je večina morebitnih kaznivih dejanj že zastarala, vendar pa bi se lahko zvezna davkarija, ki ji sedaj kot predsednik poveljuje Trump, odločila za civilni pregon za visoke denarne kazni. Fred Trump naj bi Donalda zasipal z denarjem, odkar je bil dojenček. Do tretjega leta starosti mu je oče namenjal 200.000 dolarjev (172.000 evrov) na leto, pri osmem letu starosti je bil že milijonar, ko je bil star med 40 do 50 let, pa mu je oče dajal več kot pet milijonov dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov na leto. Fred Trump je sina tudi velikokrat rešil posledic katastrofalnih poslovnih odločitev, s katerimi je zabredel v dolgove in ostal brez denarja.