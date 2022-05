Ugovor vesti je upor posameznika zoper pravne predpise, razloži pravnik Miro Cerar. Je upor zaradi lastne vesti, ker se mu predpisi zdijo krivični in nehumani. To možnost smo leta 1991 določili tudi v naši Ustavi. "Zakon dopusti v posameznih primerih ugovor vesti, če se s tem ne ovira izvrševanje pravic in svoboščin in drugih oseb. To je bila neka zelo napredna določba v tistem času na ravni Ustave, še posebaj zato ker smo hkrati že kar v Ustavi uredili pravico do ugovora vesti vojaške dolžnosti, ki pa je bila aktualna do leta 2003, ko je bil ukinjen ta splošni naborniški sistem," pojasnju Cerar.

Po podatkih Zdravniške zbornice je trenutno v registru 11.698 članov, vključno z upokojenimi zdravniki in zobozdravniki. Med njimi je 392 aktivnih ginekologov. Po podatkih registra zdravnikov imamo zabeležen ugovor vesti pri 187 članih, med njimi je osem aktivnih ginekologov in porodničarjev. Ginekologinja Petra Meglič je v tem poklicu že 20 let in pravi, da je specializacija ginekologije in porodništva od samega začetka jasna. "Treba se je ukvarajti s prekinitvami nosečnosti. To pomeni, da moramo ženskam omogočiti, da se njihova ustavna pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok izvede," še pove Megličeva.

"A če se zdravnik sklicuje na ugovor vesti, mora v tem primeru obvestiti zdravstveni zavod, da ta poišče drugega zdravnika, ki bo poseg izvedel," doda Cerar. "Če gre za nujno medicinsko pomoč je pa noben zdravstveni delavec ne sme odkloniti, takrat mora vsak pomagat, ali gre za reševanje življenja ali gre za neko drugo pomoč". Pravica do svobodnega odločanja o svojem telesu in rojstvu otrok je temeljna pravica vsake ženske in nedopustno je, da so ženske zaradi ugovora vesti ginekologov prisiljene postopek opraviti v tujini, je jasna direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. "Torej tiste, ki si lahko privoščijo potovanje čez mejo, ki si lahko privoščijo zaseben postopek in recimo tudi plačajo hotel, ostale pa morajo potem iti do nekih sredstev, ki so prisotna na črnem trgu in ki bistveno povečajo tveganje za zdravje posameznic," še pove.

"Poslanstvo zdravnika je, da pomaga ljudem in skrbi za njihovo zdravje," je jasna Megličeva, če pa se s tem ne strinja, četudi je ugovor vesti popolnoma legalen in ustavno dovoljen, pa naj si izbere, še pravi, drugo vejo medicine.