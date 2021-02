Kako knjižnice delujejo v izrednih časih? 'Bralcem poskušamo priti nasproti'

Ob Prešernovem dnevu se spodobi, da v roke vzamemo kako novo knjigo ali zbirko poezij in tako mogoče obeželimo spomin na našega največjega pesnika. Izbira takih in drugačnih književnih del pa od preteklega petka ni več omejena le na domačo knjižnico, spletne izdaje in elektronske knjige, pač pa so bralcem - sicer z omejenimi storitvami in delovnim časom - spet na voljo knjižnice po vsej državi, v vseh statističnih regijah.