Belokranjska posebnost: kako kredit odplačati z vinom?

Si predstavljate, da bi v banko namesto z bankovci vstopili z nekaj litri vina in z njimi poplačali kredit, ki ste si ga vzeli tisto leto? No, v eni od belokranjskih vasic to domačini delajo že več kot 250 let. Sosedske zidanice ali bolje: kar edinstvene vinske banke so ena od belokranjskih posebnosti, ki so bile pomembne za povezovanje in preživetje vaščanov že vse od 17. stoletja. Njihov kapital je bilo vino, ki so ga prispevali vsi člani, s prodajo skupnega sklada pa so potem krili najrazličnejše stroške.