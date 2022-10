Kako lahko najbolje poskrbimo za lastno vidljivost v temi?

Paziti nase je pravzaprav treba povsod, brez izjeme je treba biti previden vsak dan na cesti. 49 smrti od leta 2016 do konca septembra bi lahko preprečili, če bi pešci na oblačilih nosili odsevnike in bi jih vozniki tako lahko opazili. Ker je šolsko leto v polnem teku, dan pa vse krajši, je na to, kako pomembno je, da je pešec v prometu viden in previden, pomembno vedno znova opozoriti. Že pri 50ih kilometrih na uro je namreč trk avtomobila s pešcem kot padec z 10 metrov. Letos je bilo sicer med pešci že 9 smrtnih žrtev, v sedmih primerih je nesrečo povzročil voznik avtomobila, eden pešec je umrl po trku z motornim kolesom, eden pa v nesreči s tovornjakom.