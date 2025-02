Kako laufarji preganjajo slabe stvari?

V mnogih krajih se na debeli četrtek začenjajo pustovanja, ki bodo trajala več dni. V Cerknem pa so cerkljanski laufarji svoj pustni koledniški pohod začeli že pred dvema mesecema. Laufarija je eno najprepoznavnejših slovenskih pustovanj, Cerkljani, še posebej mladi, pa jo doživljajo kot pomemben del svoje lokalne identitete. Obiskali smo laufarsko družino pri ustvarjanju in obnavljanju pustnih likov, ki se v svoji celoti predstavi na pustni torek. V pustni šiviljsko-krojaški delavnici smo izvedeli, zakaj je leseno naličje v Cerknem sveta stvar, s čim tam preganjajo slabe stvari in s kakšno šivanko je mogoče sešiti obleko iz smrekovih vej.