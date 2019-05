Kako močno so stresu izpostavljeni osnovnošolci?

O tem, kako so izpostavljeni in kako doživljajo in se odzivajo na stres otroci, je v zadnjih letih veliko debat. Ali so slovenski osnovnošolci preobremenjeni? Zagotovo se vsi, tudi če je od osnovnošolskih klopi že kar nekaj let, spomnite tistega občutka, ko je učitelj izbiral, koga bo poklical pred tablo. Učenci šestih in osmih razredov 269 osnovnih šol so povedali, kako obremenjeni so v našem šolskem sistemu.