Komu bi plačali pol minimalne plače, da bi prišel na vašo zabavo in da bi se po možnosti lahko še norčevali iz tega? Odgovor je smo en: Damjanu Murku. Morda ne glasbeni, zagotovo pa fenomen, ki je na naši sceni prisoten že 20 let. Sledil pa je vrhunec njegove kariere: pogovor z našim Aleksandrom Pozvekom. Kako šokirati, kaj se prodaja, kje so meje?