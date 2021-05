Kako naj starejši pridejo do termina za cepljenje?

Pri naročanju na cepljenje bo končno pomagal enoten sistem za naročanje, ki je enostaven za uporabo, a če znate računalnik uporabljati oziroma, če ga sploh imate. Mnogi starejši, ki so na prednostnem seznamu, se zato zdaj soočajo s težavo, kako do termina za cepljenje sploh priti. Še posebej, ker jih je veliko prepričanih, da jih bodo na cepljenje povabili iz zdravstvenega doma. Težava nastane, ker v vseh zdravstvenih domovih tega ne počnejo, ampak čakajo, da bodo starejši tisti, ki bodo poklicali in sami zaprosili za termin.

