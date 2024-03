Kako naprej po padcu podpore?

O tem, kako naprej, kaj sploh lahko rešijo, naredijo in izpolnijo, je svojim poslancem govoril predsednik vlade Robert Golob. V največji vladni stranki so se namreč po stalnem padcu podpore imeli o marsičem pogovoriti. V SDS pa so bili bolj konkretni, ko gre za spremembe. Trije uporniški poslanci, Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, ki niso podpisali izjave o zvestobi SDS, morajo oditi iz predsedniških in podpredsedniških mest v odborih, kar se bo poznalo predvsem pri plači.