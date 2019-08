V petih letih od leta 2013 do 2017 je bilo zaradi zastrupitve z ribami in školjkami pri nas hospitaliziranih 30 oseb. A zaradi uživanja školj še nihče ni umrl, saj školjke v Jadranu praviloma niso usodne. Na slovenski obali imamo le tri školjčišča, v katerih se morska voda in školjke ves čas testirajo. Preverili smo, kakšna bi mora biti pot školjke do našega krožnika.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:15 Iz SVETA: Kako nevarne so školjke? 02:06 Iz SVETA: Posledice zastrupitev s školjkami