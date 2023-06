Kako ob vsesplošni draginji upokojenec s povprečno pokojnino sploh preživi?

Če se banke na eni strani tolčejo po prsih, pa sta energetska kriza in visoka inflacija na drugi strani še posebej prizadeli 633 tisoč upokojencev, katerih socialni položaj se vsako leto slabša. Povprečna pokojnina je zgolj dobrih 34 evrov višja od praga tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo, več kot 110 tisoč upokojencev pa mora preživeti s pokojnino, nižjo od 600 evrov. Za izboljšanje gmotnega položaja starejših je zato vlada Roberta Goloba napovedala stomilijonski sveženj ukrepov, med njimi je dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov, "božičnica" ter novembra predčasna uskladitev pokojnin za 1,8 odstotka. A to so gole številke, ki ne povedo veliko. Za njimi pa vedno stojijo ljudje, kot na primer 76-letna Anica Zupančič, ki na mesec prejema slabih 800 evrov pokojnine.