Šlo je za izreden dogodek. Do zdaj se še ni zgodilo, da bi Sava na tem območju tako visoko narasla, je po ogledu Tacna in Sneberij povedal gradbeni inženir in hidrolog Rok Fazarinc. Tam je, kot je znano, voda poplavila 80 montažnih hiš, za katere lastniki pravijo, da bodo veseli, če bodo v njih še lahko živeli. In kaj je treba storiti, da se kaj takega ne bi ponovilo?