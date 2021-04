Kako bo z maturanti, če v času opravljanja mature zbolijo?

Šolska ministrica Simona Kustec je jasna: matura v tem šolskem letu seveda bo. Splošno in poklicno maturo bo skupno pisalo nekaj več 17 tisoč dijakov. Potekala bo sicer po posebnem protokolu in z dodatno mero previdnosti. A glede na pretekle izkušnje, da šole niso glavni vir širjenja okužb, so tudi na državni komisiji prepričani, da izvedba zrelostnega izpita ne predstavlja visoke nevarnosti za dodatne okužbe.

icon-expand