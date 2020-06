Kako po štirih letih izgledajo najbolj znani 'zmajčki' na svetu?

Se še spomnite zgodbe izpred štirih let, ko je v Postojnski jami prvič uspešno prišlo do procesa razmnoževanja človeške ribice? Konec maja pa je nato prišla novica, da se je iz jajčeca razvil prvi jamski zmajček, kot so ga poimenovali sami. Letos mineva že 4 leta od tega dogodka, skupno pa se je takrat uspešno izvalilo 21 malih človeških ribic. V akvarij so zdaj spustili še tretjega zmajevega mladička, omejeno število obiskovalcev pa jih bo od sobote lahko videlo čisto od blizu.