Kako pomembna je zunanja podoba politikov?

Kako pomembna je zunanja podoba pri politikih in ljudjeh, ki krojijo naša življenja in javno nastopajo? Nestrpnost do drugačnosti in nesprejemanje razlik se je razširilo in preselilo na družbena omrežja, kar je na lastni koži občutil tudi Matej Tonin. Aljoša Bagola eden izmed strokovnjakov za oglaševanje pravi, da nam že pogled v zgodovino pokaže, kako je zunanja podoba od nekdaj krojila usode politikov.

Duhovito se je odzval prvak NSi Matej Tonin potem, ko se je vsa država ukvarjala z njegovim manjkajočim zobom in ga imenovala z 'brezzobim tigrom'. V odgovor na vročo in trenutke tudi neokusno debato, ki se je razširila po družbenih omrežjih, je s širokim nasmehom brez sramu pokazal svoj manjkajoči zob in hudomušno pripomnil: "Priznam, da se zabavam, ko Slovenija že nekaj dni išče moj zob. Tega zoba enostavno ni, niti v genskem zapisu in ne glede na to, da moji zobje niso popolni, sem sam z njimi zadovoljen." In nadaljeval: "Zelo sem se nasmejal, predvsem pa so me komentarji na socialnih omrežji zabavali, ko sem spremljal, kako so se nekateri spuščali v podrobnosti in špekulirali, kakšen je razlog mojega manjkajočega zoba."

Matej Tonin brez zoba. FOTO: Kanal A

Takšna ravnanja so odraz tega, v kakšni družbi živimo Slovenci smo sposobni ustvariti veliko blatenja in negativizma, zaradi pomanjkljivosti druge osebe. "Kot volivci se moramo naučiti malo bolj odgovornega ravnanja na družbenih omrežjih, ki so postala zelo toksična in hujskaška.'' meni strokovnjak za oglaševanje Aljoša Bagola. Najbolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da si v veliki večini tisti, ki na omrežjih puščajo negativne komentarje, v resnici ne bi upali stopiti pred osebo in ji to povedati tudi v obraz. Zunanja podoba je od nekdaj krojila usode politikov Da je telesna podoba posameznika, še posebno če gre za politika, postala pomembna že v prvih televizijskih soočenjih politikov, trdijo tudi strokovnjaki. Tako se lahko še zelo dobro spomnimo televizijskega soočenja za ameriškega predsednika med Kennedyemin Nixonom. "Ko je John F. Kennedy bil mlad, fotogeničen in nasmejan, Nixon pa godrnjav gospod z bolečinami v nogi, zmaga Kennedyja ni bila presenečenje." spomni Bagola in doda: "Tudi sedanje raziskave so pokazale, da se volivci odločamo predvsem na podlagi videza, ne pa vsebine." Zadnje raziskave dokazujejo, da bi mandat Winstona Churchilla, če bi svojo kariero začel v času družbenih omrežij, trajal zgolj skromnih šest mesecev, predvsem zaradi napak, ki jih je storil v zgodnjih letih in videza, kakršnega je imel.

Winston Churchill (levo) v družbi Josipa Stalina. FOTO: AP