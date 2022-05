Pred mnogimi leti so se ljudje kratkočasili s kukanjem skozi okno. Danes pa verjetno z gledanjem tujih profilov na Instagramu. Eni so ljubosumni, drugi se nasmehnejo. Spet tretjim pa začneš slediti. In veliko, zares veliko, kar 1,1 milijona sledilcev ima licencirana osebna trenerka Vida Macura. So to 'kupljeni sledilci'?