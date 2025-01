Po prazničnem vzdušju kopica odpadkov

Decembrski prazniki s seboj prinesejo obilico veselja in daril, a tudi manj prijetno posledico – kopico odpadkov. Po prazničnem vzdušju ostanejo ostanki pojedin, stare igrače, oblačila, steklenice, embalaža in celo smrečice, smetnjaki pa se napolnijo hitreje kot običajno. Statistika kaže, da se v tem času količina odpadkov poveča za do 25 odstotkov. Kako se spopasti s to problematiko in poskrbeti, da praznično razkošje ne pusti trajnega pečata na okolju?