Počitnic je konec in učenci že pridno gulijo šolske klopi. Med njimi je tudi veliko športnikov, ki se morajo zaradi treningov in tekem še malce bolj potruditi. Svojih šolskih dni se radi spominjajo naši nogometni reprezentanti, zato tudi šolski prag še vedno radi prestopijo. Kako postati vrhunski športnik in hkrati ostati odličen učenec? To dobro vedo naš vratar Jan Oblak, Rene Krhin in Petar Stojanović.