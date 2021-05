Začetek cepljenja splošne populacije, ki naj bi se sicer že začelo, a na terenu ni bilo čisto tako, je v Celje prišel pogledat Jelko Kacin. Slišali smo pohvale, da so v večji dvorani in z večjo ekipo pocepili še enkrat več ljudi, kot so jih še prejšnji teden. Kako torej to splošno cepljenje poteka v Celju?

