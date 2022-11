Vrtec je poleg družine in domačega okolja prostor, ki nas v življenju zaznamuje in je zelo pomemben člen sekundarne socializacije. Otroci iz domačega okolja in objema staršev odidejo v popolnoma drug svet, kjer spoznajo svoje sovrstnike in tudi sebe. Otroci so si med seboj različni, nekateri pa že zelo zgodaj pokažejo interese oziroma talent za določene stvari. Pa lahko že v vrtcu pravzaprav prepoznamo, kateri otrok je nadarjen? In kako se nadarjene otroke sploh obravnava?