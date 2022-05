Več kot pol življenja delata, a že pred koncem meseca je njuna denarnica prazna

Alenka Haupman se je zaradi nasilja v družini pred štirimi leti ločila. Takrat ni vedela, ne kam bi šla, ne na koga bi se obrnila, ko je ostala sama s tremi otroki. Oddala je vlogo za subvencionirano stanovanje, kar ji je nekoliko olajšalo preživetje, a vseeno z minimalno plačo težko shaja. "Pri meni osebno je bila situacija včasih taka, da niti dveh evrov nismo imeli. Ko so šli otroci s šolo na sladoled, ti je težko, a ne moreš pač nič. To je bilo žalostno, mene so stvari potem bolj potolkle, kot če bi mi nekdo kaj rekel ali naredil," je povedala.

Pred sedmimi leti so se Lenča in družina preselili iz Makedonije zaradi boljše prihodnosti. Živeli so normalno življenje, saj sta bila z možem oba zaposlena, pred tremi leti pa je mož doživel hudo nesrečo pri delu in si močno poškodoval hrbtenico, zaradi česar še danes ne dela. "Prej sva oba delala in je bilo vsega zadosti za vse, zdaj pridejo trenutki, ko otroku ne moreš privoščiti ene čokolade, zato moraš varčevati, kar je z eno plačo zelo težko," razloži situacijo. "Hčerka recimo vse to razume. Je že tako velika, da vse razume, in to je najbolj težko, ko te otrok vpraša in ti ne veš, kaj mu boš povedal. Včasih se kaj zlažeš, ampak vse ne moreš, ker ona že sama vidi, da samo en starš dela. Da se dobesedno na vsak cent gleda, kako se porabi, in otroku pač moreš povedati, da ni denarja," še pravi.

Alenka je negovalka v domu starejših in pravi, da svoj poklic zelo rada opravlja, a se ji zdi žalostno, da čeprav dela, otrokom ne more privoščiti normalnega življenja. "Komunala, ogrevanje, televizija, telefoni, vse te osnove stvari moraš poravnati. Ko poravnaš, je potem črta, aha, zdaj mi pa ostane recimo od moje plače dejansko skoraj nič," dodaja.