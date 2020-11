Kako tudi zdaj, ko smo omejeni na dom in bližnjo okolico, ostati dobre volje?

Odgovori na videz zapletena vprašanja v življenju so praviloma zelo preprosti, pove Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, ki se s stiskami ljudi ukvarja že skoraj 40 let: "Že v stari Grčiji so priporočali, da ne skočiš takoj zjutraj v akcijo, ravno tako da zvečer ne poskušaš takoj zaspati."

Svetuje, da naredimo mehak prehod, ki naj traja 10–20 minut, kdor lahko, naj si vzame tudi pol ure – to naj bo čas, ki ga posvetimo sami sebi. To lahko naredimo tudi tako, da ob pitju kave ali čaja pogledamo skozi okno, pa čeprav je meglen dan, ob tem malo obstanemo."Ni treba, da stalno razmišljamo, ni treba konstantno vrteti skrbi po glavi."

Zvečer, preden se prepustimo spancu, je smiselno narediti pregled dneva, svetuje: "Kaj je bilo danes tisto, kar sem dobro naredil, kar mi je vzbudilo nek prijeten občutek, kdaj sem recimo z nekom imel dober trenutek, tudi kar se odnosov tiče."

Tudi če je bila v dnevu samo ena majhna dobra stvar, je dobro to stvar miselno utrditi, svetuje. V vmesnem času dneva pa je pomembno, da se tudi ustavimo. "Tudi čez dan se moramo večkrat ustaviti."

Nihče ne zanika dejstva, da se je naš vsakdan močno spremenil. Omejeni smo pri gibanju, pri običajnih aktivnosti, ne smemo se družiti. Za premagovanje stisk, tesnobe, depresivnosti in anksioznosti morajo ljudje vzpostaviti ritme ter redne aktivnosti, trdijo strokovnjaki. "Tudi če smo omejeni samo na stanovanje ali sobo, moramo znotraj tega strukturirati svoj dan, svoj čas,"svetujedr. Borut Škodlar s psihiatrične klinike v Ljubljani.

Zelo pomembno je sproščanje – razne sprostitvene tehnike so dostopne na spletu, glasba prav tako. Majhno stanovanje ne sme biti ovira, poudarja Možina:"Veliko se da narediti, tudi če je človek omejen. Pomislimo samo na zapornike, ki se vzdržujejo zelo dobro fizično kondicijo. Vaje pač delajo v svojih celicah."

Stiske, ki jih človek doživlja, so na vseh ravneh. Ne smemo pozabiti tudi na intimne odnose, še svetuje Možina: "Lahko se pokaže, da smo prej živeli površno in da zdaj pridejo na dan neke stvari, ki kažejo naše globlje potrebe. Zdaj je priložnost, da se tudi marsikaj pove."