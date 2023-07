Kako pridelek zaščititi pred ujmami: 'Treba je delati na preventivi'

Dolgotrajna bo sanacija škode, ki jo je neurje povzročilo v Posavju in na Dolenjskem. Samo v Krškem je toča uničila več kot 400 hektarjev kmetijskih površin. A dejstvo je, da bo vremenskih skrajnosti vse več, slovenska samooskrba s sadjem pa je le okoli 30-odstotna. Kako torej zaščititi pridelke pred točo, sušo in pozebo ter kako povečati samooskrbo? Temu črnemu scenariju namreč ne bomo mogli ubežati, je ob obisku Evrosada, največjega slovenskega sadjarja, izpostavila predsednica republike Nataša Pirc Musar. In rešitve?