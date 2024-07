Kako privarčevati pri nakupu šolskih potrebščin?

Čeprav so se za osnovnošolce in srednješolce pretekli teden začele počitnice, ko bodo lahko odložili šolske skrbi, pa konec šolskega leta za marsikaterega starša ne pomeni posebnega olajšanja. Marsikdo od njih že danes razmišlja, kako bo čez dva meseca otrokom lahko kupil vse dražje šolske potrebščine, barvice, flumastre, zvezke, ravnila in nove športne copate. Vse to za enega otroka stane več kot 100 evrov letno. Kako otroku vse to omogočiti in kje se da pri nakupu vsaj nekoliko privarčevati?