Kako ravnati ob srečanju s kačo?

Ste letos med jutranjim sprehodom že srečali kakšno kačo? Že od pomladi so med nami, svoja skrivališča pa iščejo na različnih mestih. V Sloveniji imamo kar nekaj vrst kač, od tega so tri za človeka nevarne, a kljub temu so ugrizi izjemno redki. Kako torej ravnati ob srečanju s kačo, kako se ugrizu izogniti in koga poklicati ob srečanju?