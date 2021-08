Kako ravnati ob srečanju z medvedom?

Ponedeljkov napad v Zagorju pri Pivki, ko je tekač najverjetneje pritekel med medvedko in mladiče, se je na srečo precej dobro končal. Poškodovani je še vedno v UKC Ljubljana, a njegovo življenje ni ogroženo. Gre za prvi napad na človeka letos in kljub množičnosti medvedov v naših gozdovih – po ocenah stroke jih lahko naštejemo več kot tisoč – pa medved v povprečju človeka fizično napade le dvakrat letno. Zakaj medved pravzaprav napade in kaj storiti, ko srečamo približno 200-kilogramskega kosmatinca?