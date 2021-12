Žrtve prometnih nesreč so v teh dneh tudi srne, košute, lisice in drugi gozdni prebivalci, samo v zadnjih dneh so policisti PU Kranj obravnavali kar 25 primerov povožene divjadi. Živali se v poznih večernih urah odpravljajo na pašo in pri tem pogosto prečkajo tudi cesto, kar se za nekatere od njih konča usodno. Koliko takšnih nesreč je na naših cestah, kako ravnati ob trku divjadi in koga poklicati?