Kako ravnati v primeru onesnažene vode?

Po več kot desetih dneh odkar so se pri domačinih v Savinjski dolini pojavile prve trebušne in prebavne motnje, zdravniško pomoč pa je nato poiskalo več kot 100 ljudi, je Nacionalni inštitut za javno zdravje prvič pred kamerami pojasnil, kako domačini ravnajo v primeru onesnažene vode. Za zdaj ostaja, da morajo prebivalci vodo prekuhavati, ukrep pa bi lahko preklicali že v začetku prihodnjega tedna, če bodo rezultati drugega vzorca pitne vode ustrezni, je povedal direktor NIJZ-ja Ivan Eržen. Do takrat bodo gasilci in civilna iniciativa na petih lokacijah domačinom še naprej zagotavljali pitno vodo.