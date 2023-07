Kako reagirati ob bližnjem srečanju s kačo strupenjačo?

Tudi v ponedeljek je na Okrešlju gad ugriznil zaradi obrambe, saj ga je najstnik prijel. Na pomoč je nato priletel policijski helikopter s šestčlansko posadko. V akciji sta sodelovala dva pilota, tehnik letalec, zdravnik, gorski reševalec letalec in policist. Moškega so na kraju oskrbeli in hitro prepeljali v zdravstveno ustanovo na nadaljnje zdravljenje, je pojasnil Bojan Kos iz Letalske policijske enote.

Damjan Grenc iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo pove, da so obrambni ugrizi hujši od tistih, ki jih kače uporabijo pri lovu, saj se v primeru obrambe v rano sprosti več strupa.

Še preden dobimo zdravniško oskrbo, pa lahko po ugrizu kače za svoje zdravstveno stanje poskrbimo sami. Grenc poda sledeče napotke: "V primeru pika svetujemo čim manj manipulacije. Čisto rano torej pokrijemo, prizadeti ud pa mobiliziramo."

Če strupenjača na zalogi nima dovolj strupa ali če se ne počuti dovolj ogrožene, strupa v rano ne bo sprostila. "Približno tretjina do polovica ugrizov je tako imenovanih suhih ugrizov, kjer strup sploh ne pride v rano. Takšna žrtev ne bo imela nobenih težav," doda Grenc.

A ker se simptomi razvijajo, je obisk zdravnika po ugrizu strupenjače nujen. Sogovornik omeni, da zdravniki nastanek simptomov merijo v obdobju pol ure ali pa več ur. Prvi znaki, ki kažejo na to, da je kača v rano spustila strup so sledeči: oteklina okoli mesta ugriza, vnetje, rdečica in bolečina, ki se širi od mesta ugriza proti centru telesa. Obenem pa se pojavijo tudi sistemski znaki.

"Žrtev se lahko še nekaj časa dobro počuti, potem pa nenadoma postane omotična in se močno znoji. Če se to zgodi, ponesrečencu zmerimo krvni pritisk, in če vidimo, da je nizek, mu je treba pomagati," zaključi Grenc.

Pojavijo se lahko tudi težave z dihanjem, prebavne težave, redke so motnje srčnega ritma. Čeprav ugrizi kač pri nas navadno niso smrtno nevarni, pa se jim kljub temu raje izognimo. V Herpetološkem društvu izpostavljajo še, da so naše domorodne vrste kač zavarovane, zato jih ne smemo pobijati in nadlegovati.