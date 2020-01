Kako rešiti problem čakalnih vrst, če ne vemo niti, kako dolge so?

Čakalne dobe so, kot trdi politika, ena pomembnejših prioritet. Ne samo, da predolgih čakalnih vrst do zdaj nihče ni odpravil, podatkov o čakalnih dobah niti beležili niso pravilno. Kako torej rešiti ta problem, če ne vemo niti, kakšno je dejansko stanje, v kar sta prepričana tako premier kot minister za zdravje. Po zadnjih podatkih pa ta trenutek na zdravljenje in prvi pregled čaka kar 75.000 ljudi.

