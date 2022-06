Potem ko so v preteklem, pa tudi tem tednu neurja močno pustošila po Sloveniji, imajo zdaj zaradi škode polne roke dela ne le pridelovalci ter številni lastniki uničenih vozil in stavb, pač pa tudi zavarovalnice. In najbrž si vsak, ki je utrpel škodo, želi, da bi ga cenilec čim prej obiskal in da bi dobil škodo čim prej povrnjeno. Na eni od naših največjih zavarovalnic pa so nam pokazali, kako s pomočjo tehnologije oceniti škodo v najkrajšem možnem času.