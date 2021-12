Kako samooskrbni smo s hrano?

Kako samooskrbna je Slovenija s hrano? Že tako imamo najmanj kmetijskih površin na prebivalca v Evropi, v zadnjih štirih letih pa so se površine kmetijskih zemljišč zmanjšale še za skoraj dva odstotka, je v reviziji o samooskrbi Slovenije ugotovilo Računsko sodišče. Če pridelamo dovolj govejega mesa, perutnine in mleka ter mlečnih izdelkov, še vedno močno pešamo pri pridelavi zelenjave in žit, posebej pšenice. Ministrstvo za kmetijstvo vsako leto za kmetijstvo nameni okoli 350 milijonov evrov, a kako učinkoviti smo pri doseganju zastavljenih ciljev?