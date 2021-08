Navodila šolnikom v Italiji: 'Ravnatelj naredi vse, da ne bo novih okužb. Pika.'

Rosalia Kuchling , ravnateljica slovenske gimnazije v Celovcu: "Antigensko testiranje bo prvih 14 dni obvezujoče za vse dijake, ki so na šoli, plus, enkrat tedensko bo obvezujoč PCR test." V Avstriji bodo dijaki morali obvezno opraviti tri testiranja. Lani je bilo enkrat tedensko testiranje za zaposlene prostovoljno, a so se nanj vestno odzvali, dodaja ravnateljica, tako kot na cepljenje - pohvalijo se lahko s 75-odstnotno precepljenostjo.

Če skočimo nazaj v Italijo: prva navodila ob začetku lanskega šolskega leta so bila precej bolj skopa kot pri nas. "Ravnatelj naredi vse, da ne bo novih okužb. Pika. Kaj to pomeni, je bilo potem prepuščeno nam v presojo," pravi Petarosova. Ravnatelj, ki mu zamejevanje okužb ni prednostna naloga, je lahko celo kazensko odgovoren. "Recimo meni se je zgodilo, da se je lani novembra na eni šoli pojavila ena okužba in že naslednji dan me je klical odvetnik družine nekega otroka in mi začel navajati serijo kazenskih odgovornosti katerim grem jaz naproti, če ne bomo takoj uredili in spravili v red tistega šolskega poslopja," pojasnjuje.

Kuchlingova še pove: "Primer smo doživeli, da je učiteljica, ki ni nosila maske, prišla v postopek in so ji zagrozili, da bo zgubila službo. To je bil en dolg proces, ki se je vlekel eno leto."

Avstrijci do kršiteljev pristopijo strogo. Nošenje mask je bilo namreč obvezno za vse.

Kuchlingova pravi, da so se predpisov zelo držali tudi tisti, ki so bili do tega kritični in so kljub temu nosili maske. "Na 150 oseb učnega in ostalega kadra, ki je zaposlenih na mojih šolah, smo imeli samo en disciplinski postopek zaradi nenošenja maske, vsi ostali so se, neglede na osebna prepričanja, med delovnim urnikom strogo držali pravil," pove Petarosova. Obenem prikimava tudi avstrijskim izkušnjam in verjame, da moramo v boj proti epidemiji nekaj truda vložiti vsi . "Za to ni kriva ne vlada, ni kriv nihče. To se je pač zgodilo, kot če izbruhne Etna, kot če pride potres. Ne moremo reči, da če grem jaz proti covidnem pravilu, grem proti vladi. Grem proti javnemu zdravstvu in dobremu počutju vsej nas," še zaključi italijanska ravnateljica, ki z optimizmom zre v prihajajoče šolsko leto, saj je med njenimi zaposlenimi cepljenih že 90 odstotkov.