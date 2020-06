Kako se bodo morali po novem vesti poslanci, če pride do sprejetja kodeksa?

Kar 27 let se je govorilo o tem, da naši poslanci potrebujejo etični kodeks, torej pravila vedenja in ravnanja, kakršna poznajo drugi poklici. Še noben poskus do zdaj jim ni uspel, da bi ta pravila sprejeli, a zdaj so, kot kaže, v ciljni ravnini, saj so poslanci pred tem, da sprejmejo etični kodeks. Poslanci iz vrst SMC, LMŠ, SD, NSi, SAB in DeSUS so ga namreč predstavili javnosti.