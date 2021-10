Naša ekipa je vstopila v Diagnostično terapevtski servis. Zato, da še enkrat pokaže, kakšne so razmere v naši največji bolnišnici v državi, kjer skrbijo za vse hudo bolne, ob tem pa še za 170 covidnih bolnikov. Občutki so milo rečeno presunljivi. Postelje, ena zraven druge, vse so polne. In ne, to niso starostniki, temveč ljudje, stari med 30 in 40 let. Samo v času našega snemanja sta dva bolnika zaradi covida življenje izgubila. To so prostori, kjer življenja visijo na nitki. Prostori, kjer najhuje bolne paciente prekrivajo cevke. Cevka pri cevki, aparat pri aparatu. V umetni komi so. Prostori, kjer zdravstveno osebje naredi vse, da se pljuča ne bi sesedla.

