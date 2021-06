Medtem ko se epidemija covida-19 končuje, se poletna planinska sezona šele dobro začenja. In čeprav so številni pohodniki v času zaprtja svoje pohodne čevlje že dobro razhodili, na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo, da v gorah še vedno velja kar nekaj omejitev in pravil. Kako se torej dobro pripraviti na obisk gora?

icon-expand