Kako se izračuna dvotretjinska večina? Orban gre na sodišče

Za začetek postopka sta morali glasovati dve tretjini poslancev. Za je glasovalo 448 poslancev, 197 jih je bilo proti, 48 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Slednjih glasov se praviloma pri beleženju rezultatov ne upošteva. Če bi se upoštevalo tudi vzdržane glasove, ki bi se jih vštelo v kvoto nasprotnikov poročila, bi za dvotretjinsko večino zmanjkalo 14 glasov.

Budimpešta zdaj trdi, da poslovnik Evropskega parlamenta določa, da je za potrditev postopka v skladu s 7. členom treba upoštevati tudi vzdržane glasove.

Zakaj "vojna" med Brusljem in Budimpešto?

Madžarska se je pod drobnogledom evropskih poslancev znašla zaradi poročila o razmerah na Madžarskem, kjer naj bi bile kršitve temeljnih evropskih vrednot tako velike, da so se zvrstili pozivi k sprožitvi 7. člena pogodbe EU, ki med drugim predvideva odvzem glasovalne pravice. Madžarska je pod drobnogledom predvsem zaradi imigrantske politike in pritiska na demokratične institucije, akademske ustanove in medije.