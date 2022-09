Kako se je spremenilo dojemanje dela med generacijami?

Delavci generacije baby boom naj bi bili marljivi, generacije X samostojni, generacije Y pri delu sproščeni. T. i. digitalni nomadi najmlajše generacije Z pa na trg dela šele vstopajo in so zato marsikomu kot delavci še neznanka. Če je za naše starše veljalo, da sta jim največ pomenila varnost in pravočasno plačilo, naši generaciji ekipno sodelovanje in pohvala, najmlajši delavci svoje zahteve usmerjajo višje. Pravzaprav na glavo obračajo vse, kar je do sedaj na trgu dela veljalo: danes se mora delodajalec truditi, da obdrži delavca, ki ne samo, da ne bi delal čez vikend, popoldan ali ponoči, enkrat na delovni teden bi bil na primer prost. Kaj vse se spreminja?