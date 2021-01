Kako se lotiti praznovanj v času epidemije?

Na vladni novinarski konferenci je vladni govorec Jelko Kacin dejal, da Slovenci radi iščemo različne načine praznovanja. Zidanice, martinovo, koline, veseli december ... V Sloveniji je praznikov in razlogov za praznovanje zares veliko. Aleksander Pozvek je v roke vzel koledar in skupaj z etnologom Janezom Bogatajem preveril, kateri prazniki nas čakajo v začetku letošnjega leta in kako se jih lotiti.

