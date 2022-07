Kako se morajo obnašati politiki?

Velikokrat smo glede obnašanja naših politikov kritični, da ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja in obnašanje. Kritike v zadnjem času letijo vsepovprek glede obnašanja in ravnanja predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Da ne upošteva črk zapisanega državniškega protokola in da si po svoje tolmači poslovnik Državnega zbora. In tu se odpira vprašanje, kakšno je pravilno obnašanje v politiki, kaj je dovoljeno in kaj ne. Ne samo na protokolarnih dogodkih, kjer so politiki pod drobnogledom kamer, ampak tudi pri medsebojni komunikaciji na sejah v parlamentu. Kje je meja in kakšna so pravila?