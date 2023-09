Kako se nadzira domove za starejše v Sloveniji?

Psihično in fizično nasilje ter celo objavljanje posnetkov nasilja v trebanjskem domu za starejše na družbenih omrežjih. Pa domnevne nepravilnosti v Domu Danice Vogrinec, kjer naj bi oskrbovance tudi po 15 ur puščali v isti plenici. Kako je to mogoče, kdo delo v domovih pri nas nadzoruje? Cela vrsta inšpekcij, z zdravstveno in socialno na čelu, je pristojnih za domove. A rednih nadzorov ni, v dom se inšpektorji običajno odpravijo šele po prejeti prijavi. Že aprila letos so tako opravili tudi nadzor v Domu Danice Vogrinec, a nepravilnosti, kot danes pojasnjujejo na socialnem inšpektoratu, niso odkrili.