Kako se odpravite na zabavo? Pa domov? Poletje je namreč, čas zabav in sproščenosti, a kljub vsemu ne pozabite, da je vožnja pod vplivom alkohola in drugih substanc namreč izjemno nevarna, zato poskrbite, da se varno vrnete tudi nazaj domov. Majhna količina alkohola in utrujenost nista zanemarljiva dejavnika na cesti.

