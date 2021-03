Po dnevu žena so na vrsto prišli še moški. 10. marec velja za dan mučenikov, ki ima svoje korenine v krščanskem izročilu. Tradicionalno naj bi moški na ta dan prejeli simbolično darilo - suhe slive, trnje in klobaso. Na ta praznični dan je fatalni moški minulega leta in radijec Miha Deželak na hitri tečaj fatalnosti in lepega vedenja vzel našega Aleksandra Pozveka. In kako mu je šlo?

